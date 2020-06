Nij bunkermuseum 12H op Flylân

It kompleks bestiet út trije wenbunkers, in keukenbunker, in houten kommandantbunker, twa skuttersputten, in útkykpost, in opberchhok, in latrine, rinfuorgen en stellingen foar kanonnen en mitrailleurs út de Twadde Wrâldoarloch. It sil no as museum tsjinje. De offisjele iepening is fanwege de coronamaatregels útsteld, mar de earste besikers rinne der al om. Se betelje in leger taryf.

Rekonstruksje

Op Flylân is fan alle Dútske ferdigeningswurken fan stelling 12H it meast oerbleaun en dêrom wie dy it meast geskikt foar rekonstruksje. Dochs hawwe de inisjatyfnimmers langer oer de oanlis dien as de Dútsers yn 1942, fertelt Dirk Bruin. "In het gemeentearchief heb ik een brief gevonden met de mededeling dat op die datum dat gebied in beslag is genomen door de Wehrmacht. Binnen een jaar stond het complex er. Ik geloof dat wij wel meer dan tien jaar bezig zijn geweest."