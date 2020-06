FIDEO: Sa teste se yn Drachten op it coronafirus

Sûnt 1 juny mei elkenien komme en dêr wurdt flink gebrûk fan makke, fertelt Annette Stelwagen fan de GGD: "It is alle dagen oars, mar we fernimme wol dat minsken echt oanfragen dogge. We steane de hiele dei folpland."

Heakoarts of corona?

In protte minsken wolle witte oft se it firus ha, en dy komme út ferskate hoeken, seit Stelwagen. "Minsken dy't yn de berne-opfang wurkje, bern dy't klachten ha. Eins oeral wol wei. En guon minsken wolle witte oft se gewoan heakoarts ha, of dochs corona."

Nei 48 oeren is de útslach binnen. It tal besmettings yn de trije teststrjitten is net heech.