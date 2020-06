Sietske Poepjes easket Frysktalige donorfolder fan it Ryk

Poepjes waard attint makke op it ûntbrekken fan de Fryske oersetting troch de Jongfryske Mienskip. Se is stellich fan plan om de flater rjocht te setten, linksom of rjochtsom. As it Ryk sels net mei in oersetting komt, dan sil de provinsje dat dwaan. Mar de rekken giet dan wol nei it Ryk. Neffens Poepjes hat it Ryk fanwegen ferskate Europeeske en Nederlânske ôfspraken en ferdragen de plicht om it Frysk as twadde rykstaal te beskermjen.