Planetarium wer stap tichter by wrâlderfgoedstatus

It Planetarium is al jierren oan de gong om wrâlderfgoed te wurden. Twa jier lyn krige it plan de stipe fan minister Van Engelshoven fan Kultuer. Dat wie in belangrike betingst.

Op it stuit wurket it Planetarium oan in grut dossier om de UNESCO derfan te oertsjûgjen dat it de status fan wrâlderfgoed krije moat. De UNESCO sjocht dêr yn 2022 nei. Yn Fryslân ha de Waadsee en it Woudagemaal by De Lemmer it predikaat wrâlderfgoed.