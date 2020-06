Ald ark, redens, kofjepotten of surfpakken... Je kinne it sa gek net betinke of Sieberen Bosma fan Sweagerbosk hat it wol te keap. Bosma hat aardichheid oan hanneljen en stalt it guod sa moai mooglik út op syn hiem. Hy fynt de kontakten mei de minsken dy't er sa hat ek moai.