Provinsje mei jild liene oan Thialf, seit Europa

It is gjin probleem om Thialf te helpen mei de miljoeneliening, seit Europa no. Oerheden meie tydlik publyksjild stekke yn bedriuwen dy't it dreech ha, as dy bedriuwen belangryk binne foar it algemien belang.

Gjin oare fasiliteiten yn de buert

De liening is foar dit jier allinnich en it draacht derta by dat Thialf trochgean kin. Der binne yn de buert ek gjin oare reedrydfasiliteiten dy't de rol fan Thialf opfange kinne, seit de Europeeske Kommisje. Dêrom kin de liening trochgean, as it oan Europa leit.

Woansdei fergaderje Provinsjale Steaten oer de stipeplannen.