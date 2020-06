Gjin glêsfezel foar bûtengebieten Hearrenfean, CDA wol opheldering

Neffens Wiersma soe der jild beskikber wêze foar de oansluting foar de bûtengebieten, dat soe kabeleksploitant KabelNoord sein ha. "Het kan dan niet zo zijn dat dit geld voor andere zaken wordt gebruikt en een deel van de inwoners verstoken blijft van glasvezel."

Ynwenners ha by KabelNoord oanjûn dat se glêsfezel ha wolle, mar no seit it bedriuw dat it de oansluting op it nije netwurk net foarelkoar krijt. It CDA wol no witte oft dat kloppet en wat Deputearre Steaten dogge om it wol foarelkoar te krijen.