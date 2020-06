Reuzereadskonk smoart oare planten, NVWA wol no Europeesk ferbod

Nettsjinsteande de skea dy't de reuzereadskonk - yn it Hollânsk dus de 'Japanse duizendknoop' - oanbringt, meie de planten no noch frij ferhannele wurde.

De reuzereadskonk smoart oarspronklike plantesoarten en giet mei de woartels dwers troch skuorkes, naden en sels asfalt hinne. Dêrtroch wurde diken, wâlskanten en talúds fernield. It bestriden is dreech en kostet jild.

In buro advisearret no om de reuzereadskonk en oare soarten op in de Europeeske list te setten fan ynvasive úthiemske soarten. Planten dy't op dy list steane, meie yn de hiele EU net ferkocht wurde.