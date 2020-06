Basisskoalle Jorwert slút de doarren: foarkar foar regioskoalle yn Baard

Skoaldirekteur Arnold Oosterdijk: "It sjocht der spitigernôch net tige libbensfetber út. Dat is wol sneu. In pear jier lyn wiene der noch mear as 40 bern, doe makken wy ús gjin soargen. De lêste jierren sjogge wy hielyd minder bern, dit jier 30. En wy tinke op 1 oktober noch mar 26, dus it giet hieltyd mear nei de lanlike opheffingsnoarm fan 23 bern. Dy grins jildt foar hiel Nederlân. Minder kinne je net yn in skoalle finansierje."

Oosterdijk seit wol dat der noch net in definityf beslút leit. "Mar wy hawwe in buro frege om ûndersyk te dwaan mei de âlden en kollega's. Sy hawwe in rapport opsteld en sizze: it foarkar-senario leit yn Baard foar in regioskoalle. Mar in beslút is der noch net fallen."

Foardielen fan in regioskoalle

Dochs sjocht er wol de foardielen fan in regioskoalle. "Jorwert giet ticht, mar der binne mear lytsere skoallen dêr't wy it karakter fan behâlde wolle. Dat sizze de âlden ek: wy wenje yn in doarp en wolle it plattelânskarakter bewarje. Dêrom hawwe wy yn 'e mande mei in pear oere doarpen besletten dat wy wol wat sjogge yn in regioskoalle. Dêr binne alle bern út de doarpen wolkom."

Alden soene der lykwols ek foar kieze kinne om harren bern nei Mantgum of Weidum te stjoeren, dat is krekt wat tichter by Jorwert. "Dat mei altyd, mar wy tinke dat it in soad foardielen hat foar de bern om in regioskoalle te meitsjen. Sa kinne je ek meiprate oer de bern út dyn doarp. Mar Mantgum en Winsum binne bygelyks gruttere skoallen, dan komme je der mear by. Yn in regioskoalle kinne je wol meiprate," tinkt de skoaldirekteur.

Húshâldingen stjerre út

It probleem spilet net allinne yn Jorwert. "Wat Jorwert oanbelanget makken wy ús in pear jier lyn noch gjin soargen, mar doe rûn it ynienen efterút. Der is gjin wenningbou, gjin kavels, gjin sosjale hierwenten, dus it groeit net oan. Je sjogge it yn mear doarpen. Dan stjerre de húshâldingen wat út, soene je sizze kinne. Dit seagen wy net oankommen. Yn novimber sei ik: wy moatte der no op lette, want de grins komt tichteby. En dat komt hurd oan yn it doarp."