Fernielings by fuotbalferiening WWS, klup docht oanjefte

Der ha fernielings west op it sportpark fan fuotbalferiening WWS, de klup fan Wurdum, Wytgaard en Swichum. Op foto's is te sjen dat de netten fan in goal stikken binne, der is skea oanbrocht oan it kassahokje en oan in dug-out en kliko's binne omfier smiten, wêrtroch't oeral ôffal leit.