Boekingssysteem Wagenborg oerbelêst, ûndernimmer tinkt oer juridyske stappen

Van Langen hie wol ferwachte dat it drok wurde soe mei de reservearringen, mar tûzenen tagelyk hie er net foarsjoen.

Op Skiermûntseach is der ûnfrede oer de gong fan saken. "Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij dat dit gebeurt", zegt Remko de Bruijne fan Hotel Graaf Bernstorff tsjin RTV Noord. "Je kondigt een systeem aan en dan zorg je dat dit goed werkt. Desnoods gooi je het systeem een week eerder online. Het lijkt wel alsof ze iets simpels in elkaar geknutseld hebben."

Juridyske stappen tsjin Wagenborg?

De Bruijne is benaud dat it him gasten kostet. Hy wol juridyske stappen ûndernimme as er hjirtroch omsetferlies hat. Wagenborg-direkteur Van Langen is dêr wer lilk om: "Dit is een schandalige actie. We zitten in een GRIP 4-situatie met elkaar. Dat betekent dus dat er een noodsituatie is. Daar moeten we met ons allen rekening mee houden. Ik wil ook een goed werkend reserveringssysteem."

Besykje kapasiteit út te wreidzjen

It OV yn Nederlân mei ride en farre op fjirtich prosint fan de gewoane kapasiteit. De sektor besiket om dat út te wreidzjen, mei de fleantúchsektor as foarbyld. Dy meie wol op folle kapasiteit fleane.