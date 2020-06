FNP hat noed oer farwei tusken de Ofslútdyk en Harns

Undernimmers fan Harns sitte neffens de FNP yn noed oer de farwei. It baggerkontrakt rint ein dit jier ôf en dêrmei hâldt ek it ûnderhâld op. Foar skippen wurdt it dreger om de haven fan Harns te berikken.

De FNP-fraksje besiket dat mei in moasje foar te kommen. Yn in te tekenjen oerienkomst tusken it Ryk en de provinsje Fryslân stiet in kaartsje dêr't 'De Boontjes' yn ferliking mei de westlike farwei rjochting de Noardsee in ûndergeskikte status hat. De FNP is dêr op tsjin en fynt dat Harns fia it Van Harinxmakanaal mei de nije klasse V ek goed berikber wêze moat.