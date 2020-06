PvdA: 'Meitsje fan Thialf in lanlik topsportsintrum foar wintersporten'

Thialf moat in nasjonaal topsportsintrum foar wintersport wêze, wat de PvdA Fryslân oanbelanget. It iisstadion op It Hearrenfean sit yn swiere finansjele problemen. Woansdei beprate Provinsjale Steaten in plan om Thialf te rêden, mar de PvdA wol mear as in rêdingsplan.