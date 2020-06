Yn De Westereen is in bewenner fan de Foarstrjitte tiisdeitemoarn ferwûne rekke. Dat barde nei't der in akku ûntploft is efter de wente. Dêrtroch krige de persoan akkusoer oer him hinne. De persoan is nei it sikhehûs brocht, mar it is net bekend hoe slim er krekt ferwûne is.