Detinearden meie wer besite krije

Neist ien besiker meie de finzenen ek ien bern ûnder de fjouwer jier ûntfange. Der hat fan 2 juny ôf in proef west yn trije ynrjochtingen en dat is goed gien. Detinearden en besikers wurde wol skieden troch in skerm fan pleksyglês en meie gjin fysyk kontakt hawwe.