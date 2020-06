Nij Smellinghe is op it stuit sikehûs en boupleats tagelyk

Folkert Brouwers is direkteur Bedriuw & Gebouwen by sikehûs Nij Smellinghe. Hy leit út wat der op dit stuit allegearre bart. "Wy bouwe hjir fan alles op dit stuit. De operaasjekeamers bouwe wy efter it sikehûs, want wy kinne fansels net efkes ophâlde mei de hjoeddeiske operaasjekeamers. As de nije keamers klear binne, kinne wy yn de rin fan it jier yn ien kear goed oer nei de nije keamers. De âlde operaasjekeamers wurde it plak dêr't pasjinten foar en nei de operaasje ferbliuwe.

Frou-bern-sintrum

Mar de ok's binne net it iennige. "Wy bouwe yn de klinyk om de berne-ôfdieling en de gynekologyske ôfdieling byinoar te bringen. Dat dogge wy yn de polyklinyk ek, dêr bringe wy de gynekologyske ôfdieling, polyklinyk en de berne-ôfdieling ek byinoar. Sa ûntstiet der in frou-bern-sintrum, sa is alles moai byinoar op ien polyklinyk."

Brouwers is der bliid mei dat alles oant no ta trochrint sûnder fertraging. "Wy hawwe in gekke perioade yn de soarch hân, mar geane wol troch mei de fragen dy't yn de takomst op ús ôf komme. Dat wy no úteinset binne yn coronatiid is tafallich. Aldergeloks falt de omfang fan it firus hjir mei. De bou hat gjin fertraging oprûn, al witte je net oft der problemen ûntsteane by leveransiers. Mar oant no ta hat eltsenien syn bêst dien."

Hybride operaasjekeamer

Bysûnder is dat Nij Smellinghe no in hybride operaasjekeamer krijt. "Dat 'hybride operaasjekeamer' jout oan dat der in trochljochtingsstatyf fan de radiology op de ok stiet. Dus de dokters kinne permanint sjen wat sy oan it dwaan binne yn it lichem fan in pasjint. Dat makket it feiliger, en der binne ek minder grutte wûnen te meitsjen foar operaasjes. Dat is foar de dokter nijsgjirrich en foar de pasjint folle better. It werstel is better en it risiko op ynfeksjes minder. Wy binne aanst de iennige yn Fryslân hjirmei."

It sil noch wol efkes duorje foar't al it wurk klear is, want it sikehûs wurket wol troch. "Begjin takom jier brekke wy de operaasjekeamers troch, dan sille wy operearje op de nije ok's. Dêrnei ferbouwe wy de âlde keamers. It sikehûs moat ek wol gewoan trochdraaie, dus ein takom jier sille ek dy âlde keamers wer klear wêze."