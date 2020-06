Befolkingskrimp yn it Waadgebiet is foarby

It Waadgebiet is in reedlik rom begryp. It giet om de gemeenten Teksel, Flylân, Skylge, It Amelân, Skiermûntseach, Den Helder, Hollandse Kroon, Súdwest-Fryslân, Harns, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt. Yn guon gefallen giet it om parten fan gemeenten dy't dêr ûnder falle. Dat der no mear minsken wenje komt benammen trochdat der mear minsken nei de Waadeilannen ferhúzje as der weigean. Yn persintaazjes sjogge je dat benammen op Flylân, Skiermûntseach en Skylge barren. At je allinnich sjogge nei de som fan wat der berne wurdt en wa't der komt te ferstjerren dan stiet It Amelân op in dield earste plak mei Hollandse Kroon. En at je nei de totale befolkingsûntwikling sjogge en wêr't dat it hurdste groeit, falt op dat benammen It Amelân oan kop giet mei Flylân op it twadde plak en Skylge as tredde. Der is ek apart sjoen nei de fergrizing en dan stiet Skiermûntseach boppe-oan mei Harns as twadde.

"Heel erg bijzonder"

Mar dat de krimp yn it gebiet yn syn gehiel foarby is, falt wol op. "Dat is wel heel erg bijzonder. Want eigenlijk iedereen in het Noorden maakt zich wel wat druk over de krimp. Dat is toch wel de druk die je voelt in het Noorden. Maar als je naar de trend kijkt, die we samen met de Waddenacademie scherp hebben gezet, is het wel uniek om te zien dat die trend nu aan het ombuigen is", seit Rick Hoeksema fan Rijkswaterstaat.