Earste trije Ljouwerter brêgen oer op betsjinning op ôfstân

Mei in koarte seremoanje op de Palmabrêge waard de betsjinning offisjeel oerdroegen fan de gemeente oan de provinsje. De kommende fjouwer jier folgje nochris acht brêgen út Ljouwert. De omjouwing wurdt goed yn de gaten hâlden mei kamera's. Fan de sintrale út ha je in goed sicht op wat der rûnom de brêge bart. Neffens deputearre Avine Fokkens is it in goede wize om sjen te litten hoe gastfrij at Fryslân is: "Het bruggeld is afgeschaft en wachttijden zijn er bijna niet meer. Dan kun je snel en goed doorvaren."

Ynkoarten wurdt begûn mei de bou fan in nije betsjinningssintrale by Ljouwert. Dêr kinne fjirtich brêgen betsjinne wurde. Njonken dy fan de provinsje en de gemeente Ljouwert wurde yn de takomst ek dy fan de gemeente Noardeast-Fryslân en Hearrenfeandêrwei betsjinne.