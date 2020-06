Angeltsje útsmite en genietsje mar: sportfiskerij wint oan populariteit

Fiskje yn coronatiid

Dat de groei krekt no is, is net apart, fynt Achenbach. "Der wurdt hieltyd sein: bliuw thús en kom net by oare minsken yn de buert. Dan is it fiskjen ideaal, want dy romte is der yn de natoer. En je kinne de ôfstân ek maklik hâlde. Dat is wat in fisker fan nature al docht." Fierder falt op dat it gjin sport allinnich foar manlju is. "Wy sjogge ek hieltyd mear froulju dy't fiskje wolle. En wêrom ek net, dy kinne fansels likegoed fiskje." Neffens Achenbach giet it ek om de spanning. "By it fiskjen hawwe je net de garânsje dat je ek wat fange, mar je witte wol dat je in moaie tiid hawwe. Lekker bûten mei it moaie waar."



Winkels dy't it ark foar it fiskjen ferkeapje, hawwe in pear drokke moannen efter de rêch, fertelt Mathijs Jansma fan Hengelsport de Fuik yn Ljouwert. "Vanaf het moment dat de coronacrisis losging, hebben wij het druk gehad. Het was meteen mooi weer en het is hier ook meteen een gekkenhuis geweest. Er is een hele grote groep mensen die nog nooit heeft gevist, maar we zien ook mensen die hun oude hobby weer oppakken. Veel weekendactiviteiten zijn er nu niet, dus mensen zoeken nieuw vertier. Wij hebben sinds half maart een gezellige gekkenboek gehad, hoe cru ook. Ik zit nu 27 jaar in deze branche en dit heb ik nog nooit meegemaakt."