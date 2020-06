Berntsje ferdrinkt yn Koatstertille yn fiver efterhûs

In berntsje is moandeitemiddei ferstoarn yn Koatstertille, neidat dy yn in fiver efter in wenning bedarre wie. De helptsjinsten kamen mei faasje nei de wenning oan de Casimirstrjitte yn it doarp. Der waard fuort in reanimaasje opstart. Ek de traumahelikopter kaam te plak om it ambulânsepersoniel te assistearjen.