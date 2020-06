Hamstra drok op syk foar Hearrenfean, mar: "Grote vissen laten zich niet zo makkelijk vangen"

Winsken

Der is in hiele list fan spilers dy't Hearrenfean ferlitte. Alle trije de keepers, oanfierder Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn, Jordy Bruijn en hierlingen Sven Botman, Alen Halilovic en Jens Odgaard. Hokker posysjes moat de klup him mei fersterkje? Hamstra: "We willen heel graag twee keepers, een linker centrale verdediger, een aanvallende middenvelder en een spits. We moeten vooral kijken naar transfervrije spelers."

Foar de keepersposysje wurdt Hamstra konfrontearre mei nammen fan Maarten Stekelenburg, Luuk Koopmans en Cambuur-keeper Sonny Stevens. Mar neffens de technysk manager is de komst fan ien fan dy trije doelmannen net oan 'e oarder.

Nettsjinsteande dat bepaalde spilers in goed seizoen spile hawwe, is Ejuke de iennige spiler wêrfoar echt belangstelling west hat. "Daar is een concreet bod op geweest. Maar, hij heeft een driejarig contract. Veerman is niets concreet voor geweest en concreet vind ik het pas als een club zich bij mij meldt."