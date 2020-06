De spoarweioergong op de Rottumerwei op It Hearrenfean is krekt ôfsletten nei in oanriding. Ferskate helptsjinsten binne oproppen en it gebiet is rom ôfsletten. Treinreizgers moatte rekken hâlde mei fertraging. Tusken Wolvegea en it Hearrenfean ride foarearst gjin treinen. Neffens ProRail yn alle gefallen oant 19.30 oere.