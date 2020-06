GGD: sân nije besmettingen fêststeld, gjin nije stjergefallen

Lanlik sjoen binne der sûnt snein seis nije stjergefallen by kaam. En der waarden trije minsken mei ferskynsels fan it coronafirus opnaam yn it sikehûs.

It tal minsken op de intensive care rint lanlik sjoen de lêste trije dagen wer op. Der binne sûnt zondag acht minsken bykaam, mei inoar lizze der 87 minsken mei it coronafirus op de intensive care. Yn Fryslân giet it neffens de lêste sifers om ien pasjint.