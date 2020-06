Boargemaster Fryske Marren: 'Soarchfâldich omgean mei Burgemeester Krijgerplein'

De gemeente lit it hâlden en dragen fan Krijger no ûndersykje. Dat kin wol even duorje, want it argyf dêr't de dossiers oer de saak yn lizze, is sletten fanwegen de coronakrisis. Veenstra seit yn syn weblog ek dat de gemeente it ferwyt krigen hat dat dy formalistysk mei de saak omgiet. Dêr is er it net mei iens. Der moat mei in soad faktoaren rekken hâlden wurde en dêr moatte je soarchfâldich yn wêze, seit Veenstra.