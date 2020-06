Pop-upkonsert Douwe Bob op Oerol ôfsein: "Dat is natuurlijk heel raar"

"Ik weet nog steeds niet of dat de juiste beslissing is. Mijn hele hart zegt eigenlijk: come on we moeten even met zijn allen rebelleren", seit de sjonger. "Het is natuurlijk heel raar dat je wel met 300 man in een vliegtuig mag gaan zitten en dat je met 20.000 man mag demonstreren. Ik ben voor de Black Lives Matter-zaak, dat is een ander verhaal. Maar het is wel een ding dat een demonstratie wel mag, maar je mag blijkbaar niet een paar liedjes spelen."

Neffens Douwe Bob seit it ôfsizzen fan syn optreden wat oer dizze tiid. "Het is volgens mij een tijd waar ook helemaal geen plaats meer is voor nuance. Het is of heel links of heel rechts. Allemaal uitersten. We kunnen niet meer genuanceerd kijken naar of iets kan of iets niet kan. Bevel is bevel. Een beetje eng vind ik het stiekem. Ja, echt waar", sa seit Douwe Bob.