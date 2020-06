Op fakânsje nei it bûtenlân mei wer: "Maar er zijn nog heel veel vragen"

"De opening van de grenzen is een Europees besluit, dus over het algemeen mag je ervan uitgaan dat het overal ongeveer hetzelfde is als hier", seit Erik van der Waard fan reisburo Internoord út Ljouwert.

Wol kin it wêze dat op it iene plak de regels mear hanthavene wurde as op oare plakken. "In het vliegtuig zal er bijvoorbeeld minder zwaar naar gekeken worden, terwijl het op vliegvelden weer strenger is", seit Van der Waard. Fakânsjegongers moatte der dus goed om tinke hokker regels wêr jilde.

It liket derop dat in grut part fan de minsken net bang is om op fakânsje te gean. "Het signaal komt bij ons binnen dat mensen er aan toe zijn. Wel zijn er heel veel vragen over hoe het op de bestemming gaat", seit Van der Waard. "Kan ik naar het zwembad? Kan ik gewoon op het terras zitten en naar een restaurant? Kan ik op het strand liggen? Dingen van die aard", sa seit Van der Waard, dy't de minsken meastentiids gerêststelle kin.

'Niet stilgezeten'

Hoewol it reizgjen de ôfrûne moannen stillei, ha se by Internoord de ôfrûne perioade net stilsitten. "Integendeel. Dat is een beetje vreemd in de reiswereld. Horeca en kappers hebben bijvoorbeeld ook probleem gehad, maar dat zijn allemaal situaties dat je al omzet in je kassa hebt. Onze piek zit van december tot en met februari. Dan wordt bij ons een enorm bedrag aan reizen geboekt. Dat zijn reizen die allemaal vertrokken zouden zijn in maart, april, mei juni, die dus nu allemaal geannuleerd zijn. En dan hebben mensen recht op het geld terug", seit Van der Waard.

"We krijgen dan drie keer dat dossier door de handen. Daar staat geen vergoeding tegenover. Voor de consument is heel veel geregeld, gelukkig. Maar voor de branche is dat niet. We hebben dus alles behalve stilgezeten. We hadden de handjes allemaal nodig om die boekingen te kunnen verwerken."

Van der Waard is dan ek bliid dat it no allegearre wer wat op gong komt: "Het is een behoorlijke horrorfilm geweest. We hebben als reisbureau al zoveel geks meegemaakt, maar dit is echt van zulke bizarre omvang. We zijn extreem blij dat er weer wat beweging komt."