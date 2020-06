Plysje dielt ferskate boetes út foar ferkearsoertredings

De plysje hat ôfrûne wykein ferskate boetes útdield foar ferkearsoertredings. Sa waard in 35-jierrige man út Wytmarsum oanhâlden om't er sûnder jildich rydbewiis ried. In 31-jierrige man út Grins waard op de bon slingere nei't er mei tefolle drank op efter it stjoer siet. Hy mocht boppedat syn rydbewiis ynleverje. Ek in 38-jierrige man út Berltsum rekke syn rydbewiis kwyt nei't er 152 kilometer yn de oere ried dêr't 100 kilometer tastien is.