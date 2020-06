ROC Friese Poort wiis dat praktyklessen wer begjinne: "De skoalle komt wer ta libben"

Sa'n 150 oant 350 studinten komme der op in dei nei De Harste yn Snits. Dat is noch net iens 20 prosint fan it gewoane tal studinten dat nei skoalle giet. Jolanda hâldt presys yn de gaten hoefolle studinten der yn it skoalgebou binne. "Studinten komme mar foar in pear oerkes", fertelt se. "Fan hjoed ôf meie wy ek wer praktyklessen jaan. Tink oan lessen yn de soarch, technyk en elektroanika. It binne mar hiele lytse groepkes fan seis oant acht studinten."

Lege lokalen

Yn oanrin nei it nije skoaljier is Jolanda al drok dwaande om mei har kollega's alles yn oarder te bringen foar septimber. "Wy binne dwaande om de hiele skoalle klear te meitsjen foar de oardelmetermaatskippij. Alle klasselokalen ha wy leech helle. Wêr't gewoanwei 30 taffeltsjes stean, steane der no tsien. Al it guod wurdt ophelle troch in ferhúsbedriuw."

Drokte mei it roaster

Klassen wurde opdield en dosinten moatte somtiden wol trije kear deselde les jaan. Dat betsjut in soad drokte foar de minsken dy't it roaster meitsje. Jolanda: "De opliedingen binne drok dwaande om te sjen wat hokker lessen se op skoalle dogge en wat se online dwaan kinne. Wy jouwe foarrang oan de earstejiers studinten, de kwetsbere studinten en de praktyklessen. Noch foar de fakânsje wolle wy dúdlikheid jaan oan de studinten foar takom jier."