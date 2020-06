Oanriding by De Centrale rint út op knokpartij

De beide manlju rieden nei de botsing nei in parkearplak ta om dêr de skea ôf te hanneljen. Dat rûn lykwols wat oars. Ien fan de manlju sloech it raam yn fan de oare bestjoerder. Dêrnei gongen beide bestjoerders mei inoar op de fûst. De plysje moast beide fjochtersbazen út inoar helje en hat assistearre by it ôfhanneljen fan de skea.

Meiwurkers fan de ambulânse ha ien fan de manlju kontrolearre om't er by de fjochtpartij ferwûne rekke wie.