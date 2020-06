Ferkearseksamens VVN sette dizze wike útein

Jo kinne se dizze wike wer fytsen sjen: basisskoallebern mei in nûmer op de rêch. Dizze wike is it 88-ste ferkearseksamen fan Veilig Verkeer Nederland. It eksamen is twa moanne letter as gewoan, mar koe yn april fanwege corona net trochgean. Rob Stomphorst fan Veilig Verkeer Nederland is bliid dat skoallen lang om let dochs los kinne.