Tal mishannelingen fan âlderen nimt ta: "Dit is nog maar het puntje van de ijsberg"

De stiging fan it tal meldings by Veilig Thuis is ta te wizen oan it feit dat âldereinmishanneling faker sjoen wurdt, tinkt Lugtenborg. "Het wordt meer gezien en gesignaleerd. We hebben in 2019 een verbeterde meldcode gekregen, waardoor zorginstellingen verplicht zijn om contact met ons te leggen wanneer het om mishandeling gaat. Maar ook de huisarts, thuiszorg, familie en buren zijn steeds alerter op signalen van ouderenmishandeling."

Mear as skoppe en slaan

Faak wurdt by mishanneling tocht oan fysike mishanneling, lykas slaan of skoppe. Mar it is mear as dat, sei Lugtenborg mei klam. "Het is heel breed: denk aan fysieke mishandeling, maar ook aan psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Na een melding gaan we kijken wat de omgeving zelf kan doen, wat de huisarts kan doen of dat het nodig is dat wij in beeld komen. We hebben een onafhankelijke rol en kunnen met de oudere zelf gaan praten, met de huisarts, de thuiszorg. Op basis van dit gesprek kunnen we besluiten of er extra hulp komt."

Fierdere groei

Lugtenborg ferwachtet dat mei de groei fan it tal âlderen ek it tal meldings fan mishanneling de kommende jierren fierder omheech gean sil. "Dit is nog maar het topje van de ijsberg."