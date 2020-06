Tsjerke yn Damwâld foar it earst yn moannen wer iepen

Tsjerkegonger Hinke Mulder fûn de tsjinst prachtich. "It wie wol heel bysûnder, want it fielt sa goed om inoar wer te sjen. De ôfstân tusken de minsken hindere neat. We koene inoar sjen en groeten inoar. Ik seach ûnder de tsjinst efkes omheech nei de organist Baukje, want ik ha har sa mist, mei de muzyk." Ek oare tsjerkegongers sizze dat se wer it gefoel hiene dat it echt snein wie. "It wie fantastysk."