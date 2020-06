34-jarige Ferwerter langer vast voor geweld en brandstichting in Dokkum

Wanner de verdachte weer moet voorkomen bij de raadkamer, is nog niet bekend.

Brand

In de nacht van 26 op 27 april werd een vrouw van 29 uit een huis gehaald dat in brand stond. Ze was zwaargewond. Niet door de brand, maar door geweld. Daarvoor is de verdachte uit Ferwert aangehouden, een bekende van de vrouw. Zij was samen met haar dochter van 3 jaar nog in de woning. De brandweer kon de vrouw en haar dochter uit het huis redden.