Gaos yn sporthal Tsjummearum: "Der hat sels ien tsjin de muorre skiten"

Neffens Van der Mei ha de dieders wol in oere binnen west. "Se binne binnenkaam troch in doar iepen te brekken. Binnen ha se der in grutte bende fan makke, en der hat sels ien tsjin de muorre oan skiten. It is ferskriklik." De behearder hat gjin idee hoe grut de skea is, mar sprekt fan in bende. "Alle rûten binne stikken slein mei kegels en al it spul út de sportseal is oer de kop helle. It is eins net te beskriuwen."

De sporthal wurdt op dit stuit net brûkt yn ferbân mei corona, en soe al sloopt wurde. De technyske resjerzje hat al ûndersyk dien, en Van der Mei sil oanjefte dwaan by de plysje. Kommende wike sil hy om tafel mei de wenningboustichting, dy't eigener fan de hal is. Ek sy sille oanjefte dwaan. Van der Mei hopet allinnich dat it net safier hoecht te kommen, mar dat de dieders harren út eigen beweging melde.