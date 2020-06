Ljochtgriene trein Arriva foar it earst op Frysk spoar

De trein is net read, mar ljochtgrien. Dat is trije jier lyn besletten troch in reizgerspanel, dat op besite wie by de fabrikant yn Switserlân. Arriva sil aanst mei achttjin nije WINK-treinen ride oer it spoar yn Noard-Nederlân. Ek binne de ôfrûne jierren 51 oare treinen (de GTW-treinen) folslein renovearre.

De kommende tiid wol Arriva de treinen earst noch teste, foar't der ek reizgers mei ferfierd wurde. Dat sil nei alle gedachten pas nei de simmer wêze.