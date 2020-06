Jonge bûsehifkers stelle mei selfytrúk beurs fan frou yn Drachten

Ien fan de jonges spruts de frou oan en sei dat er in selfy mei har meitsje woe. By it meitsjen fan de foto waard har beurs stellen. Letter besochten de fertochten mei de bankpas fan it slachtoffer te pinnen by in hoarekasaak yn Drachten. De saakeigener hie de jonges troch en naam de pinpas yn.

Mei help fan kamerabylden koene se op de Noordkade oanhâlden wurde. De plysje fûn by de fertochten ek it jild dat yn de beurs fan de frou siet en hat dat yn beslach naam.

Plysje East-Fryslân warskôget op Facebook foar dizze foarm fan bûsehifkerij en skriuwt dat minsken alert wêze moatte as wyldfrjemde minsken freegje om in foto te meitsjen.