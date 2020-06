Amearika-korrespondint Jan Postma yn Washington: "De afgelopen weken waren bizar"

Postma wie doe't er jonger wie al bot ynteressearre yn Amearika. Hy studearre Amerikanistyk en die dat ek in semester yn de steat Michigan. Dêrnei wurke hy jierren foar BNR yn Amsterdam. Fan dêrút waard hy úteinlik korrespondint yn Washington. No wennet hy op tsien minuten rinnen fan it Wite Hûs. Sûnt twa jier wurket hy dêr as korrespondint. De ôfrûne wiken wiene heftich mei in hiel soad protesten, in presidint dy't it leger ynsette woe en rellen. Behoarlik pittich foar sjoernalisten om harren wurk goed te dwaan.

"De sfeer was heel gespannen"

Op dit stuit is it in stik rêstiger yn Washington wat de demonstraasjes en protesten tsjin rasisme oanbelanget. De ôfrûne wiken wiene neffens Postma bizar. Soks hat hy noch nea earder sjoen yn de Amerikaanske haadstêd: "Overal waar je keek waren politie en militairen. De sfeer was heel gespannen."

It wurk fan in sjoernalist is dan ek dreech. By de demonstraasjes wol in sjoernalist der tuskenyn stean om te sjen en te hearren wat der bart, mar dat is somtiden ek gefaarlik. It is foaroan stean en dochs ek foarsichtich wêze, fertelt Postma. Neffens him wurdt der altyd spul makke oer de wierheid yn Amearika. Presidint Trump docht dêrby in behoarlike duit yn it sekje. En dus is it fan belang dat je derby binne om te ferifiearjen wat der echt bart.