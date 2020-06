Janet Huisman wit dat rasisme wol bestiet, ek hjir: "It sit yn alle lagen"

Tegearre ha se it prima op De Gordyk en yn harren eigen omjouwing spilet it ek hielendal net. Mar der binne dochs minsken dy't befoaroardiele binne en kwetsende rasistyske opmerkingen meitsje. Faak sûnder dat se it sels yn 'e gaten hawwe. Janet nuansearret in hiel soad en sjocht ek wol dat foaroardielen en diskriminaasje yn miskien wol elkenien in bytsje sit. Dat hoecht net altyd slim te wêzen, mar as de gefolgen binne dat minsken fuortset wurde om harren kleur of ôfkomst dan is dat tige kwealik.

Ynboargeringskursus

Sels ûnderfûn se in pear pynlike mominten. Doe't Frank ynboargerje moast, krige hy bygelyks de workshop 'Met geld omgaan'. Janet fernuvere har dêroer. Se belle mei de gemeente om útlis. Dêr waard har gewoan ferteld dat 'se' faak minder goed mei jild omgean kinne. "Pardon", seit Janet. "Hoesa? Dit giet oer myn man. Dat is denigrearjend".

It is in lyts foarbyld fan hoe't minsken ûnbewust diskriminearje en ûnderhûds rasisme uterje. Of in fiere kunde dy't fêststelt dat Janet mei in 'swarte' troud is. "Do bedoelst myn Ugandeeske man." 'O ja', sei dizze persoan. 'Mar der binne ek goeie swarten'." It binne in pear foarbylden fan ynsidinten dy't Janet en Frank meimakke hawwe.

'Minder goede harsens'

It slimste kaam in pear wiken lyn. Janet reagearre ûnder in artikel fan de Leeuwarder Courant oer corona. Der reagearre ien dy't har profylfoto mei Frank sjoen hie en har fia ynternet fertelde dat by har de harsens minder goed binne as by de trochsneed wite persoan.

'Die paar stofjes in de hersenen die blanken normaal iets meer hebben dan andere tinten, zoals de wetenschappers hebben ontdekt, en daardoor iets hoger intelligent zijn, die zijn bij jou opgelost, merk ik. Hoe zou dat komen!' Dêrnei neamde hy Janet noch 'gleufje'. Janet hat oanjefte dien by de plysje.