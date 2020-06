UPDATE: Twa manlju (beiden 23) ferstoarn nei ûngelok op N359 by Koudum

Ien fan de manlju, de byrider, waard om 03.30 oere hinne swierferwûne yn de auto oantroffen. Dizze 23-jierrige man út de gemeente De Fryske Marren ferstoar koart dêrnei, meldt de plysje.

De bestjoerder, in 23-jierrige ynwenner fan de gemeente Súdwest-Fryslân, wie net yn of by de auto. Nei in syktocht fan de plysje waard hy dea oantroffen yn in loads fan in buorkerij, op in pear hûndert meter ôfstân fan wêr't it ûngelok wie.

Der wurdt ûndersyk dien yn de loads en op it plak fan it ûngelok. Neffens de plysje is it útsletten dat der mear persoanen yn de auto sitten ha.