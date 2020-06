Regeling foar brune float útwreide, mar it liket (noch) net genôch

De takenning fan 4000 euro is in gefolch fan de manifestaasje fan de brune float by it eilân Pampus. It giet om de saneamde TOGS-regeling, dy't bedoeld is foar fêste lêsten. Dochs meitsje de skippers harren noch altyd soargen.

Der is ek in oare regeling, de saneamde TVL-regeling. Fia dy regeling kinne MKB-bedriuwen, wêrûnder ek de skippen fan de brune float falle, maksimaal 50.000 euro oan stipe oanfreegje.

'Bliuwt net folle oer'

Eelke Dykstra is ien fan de skippers yn de brune float. Hy seit dat it noch altyd ûndúdlik is hoefolle de skippers fan de brune float no krije kinne. "Dat hinget ôf fan trije parameters. Hoe heech dyn fêste lêsten binne, hoefolle omset ast kwyt bist en it tal wurknimmers. Asto by 250 wurknimmers it maksimale bedrach fan 50.000 euro krije kinst, dan wist dat der foar ús ienpitters net in soad jild oerbliuwt."

Dêrom frege de brune float earder al om in spesjaal needfûns. De gemeenten om de Iselmar en Markermar en oan de Waadsee fregen yn in brânbrief oan de ministers Wiebes en Van Engelshoven ek om stipe foar de brune float.