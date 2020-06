50-jierrige ynwenner fan Winsum fermist

De man is in ultrarinner. Hy hie in koart swart broekje oan en in swart shirt mei wite fegen oan, hat in slank postuer en is 1.95 lang. Fierder hat hy op syn rêch in wettersek. De famylje fan de man makket him bot soargen. Minsken dy't mear witte wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje.