Húskes camping wer iepen, mar bûtenlânske gasten bliuwe fuort

By de camping in Sumar wurde de buordsjes fan de húskes helle. Der stie op dat se ticht wiene, mar nei moandei bin se wer iepen. Camping-eigeners woene dit al langer, om't it foar minsken gjin dwaan is as se net nei de wc kinne. Allinnich toeristen mei in eigen sanitêre foarsjenning koene nei in camping. No binne der mear toeristen wolkom. "Toch wringt het hier en daar wat", begjint Fokko Eybergen syn ferhaal wylst hy oer de camping rint. "We hebben ook horeca en daar moet je die afstand houden. Op de camping zelf is dat prima te doen, maar in het restaurant wordt dat moeilijk. Je mag wel in de supermarkt vrij rondlopen, maar in de horeca tellen allemaal regels. Dat is voor ons geen werken."