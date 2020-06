Jaleesa Schiphorst oer anty-rasismeprotest: "Zwarte gemeenschap meer in beeld krijgen"

Der kinne maksimaal 2.000 minsken demonstrearje by 'De Bult' yn it Ljouwerter park. De organisaasje hat ferskate maatregels nommen om it protest feilich ferrinne te litten. Sa binne der mei spesjale ferve stippen pleatst op it fjild. "Daardoor kan iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houden en daar gaan we ook zeker op controleren en we proberen te handhaven", seit Schiphorst.

En as it needwaar wurdt, foar sneontejûn wurde der tongerbuien ferwachte, leit der in evakuaasjeplan. Minsken kinne skûlje yn de gebouwen fan hegeskoalle NHL Stenden, flakby it Rengerspark.