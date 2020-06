Hoareka hat problemen mei oardel meter: "Ik lykje wol in skoalmaster"

"Wy slute de tinte net, mar it is hiel muoisum om sa te wurkjen en foar it publyk is it hiel muoilik te begripen," seit Ton Eijer, eigener fan kafee Scooters yn Ljouwert. "Wy binne kuddebisten mei mekoar, dan is ôfstân hâlde best muoilik."

In soad gasten yn de hoareka hâlde harren net goed oan de maatregels, dêrom moatte meiwurkers minsken faak wize op de regels. "Je lykje wol in skoalmaster, of in plysjeman," seit Eijer.