Coronamaatregels by soarchsintrum Foswert yn Ferwert te strang neffens jurist

Kliïnteried Foswert opstapt om minne kommunikaasje

De kliïnteried fan wensoarchsintrum Foswert yn Ferwert is opstapt fanwegen de minne kommunikaasje mei de direksje fan Foswert. Dat befêstiget âld-foarsitter Wieger Zoodsma fan de ried. Direkte oanlieding foar him om syn funksje del te lizzen wie dat der in besikersregeling mei it each op it coronafirus makke wie, sûnder dat dêr oer oerlein wie mei de kliïnteried. Neidat de foarsitter syn funksje dellein hie, diene de oare leden fan de kliïnteried dat ek. Neffens âld-foarsitter Zoodsma is it folle faker bard dat de kliïnteried net belutsen waard by besluten fan de direksje fan Foswert. Dat is wetlik wol ferplichte.

Famylje fan bewenners fan Foswert hat de publisiteit socht oer de besikersregeling. Dy is neffens har stranger as de rjochtlinen fan it RIVM en de organisaasje fan soarchynstellingen. De direksje fan Foswert ûntstriidt dat en seit ek dat der wol oerlein is mei de kliïnteried.