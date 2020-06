KNMI ferwachtet swiere tongerbuien: koade giel foar Noardeast-Nederlân

It KNMI hat koade giel ôfjûn foar Fryslân, Grinslân, Drinte en Oerisel. Der wurde sneontemiddei yn it noardeasten fan Nederlân swiere tongerbuien ferwachte, mei hagel, in soad rein en wynstjitten oant 60 kilometer de oere. Op in soad plakken yn it lân wurdt it sneon waarm en de temperatuer kin oprinne oant 30 graden.