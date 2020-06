Net mear as 2.000 minsken by BLM-demonstraasje: "Dat is echt de max"

Gaastra ferwachtet goed 1.500 minsken by it protest. "Mijn eigen gevoel zegt richting de 1.500, maar 2.000 is echt de max. Meer kunnen we volgens de Covidregels niet kwijt."

Mochten der wol mear minsken komme wolle, dan kinne sy it Rengerspark net mear yn, fertelt Gaastra. "Die kunnen het terrein dan niet meer op en zullen dan op een andere manier moeten kijken, bijvoorbeeld via een livestream."

Ofstân hâlde

De organisaasje fan de demonstraasje nimt ekstra maatregels om foar te kommen dat minsken te ticht bymekoar komme. Sa moatte se bygelyks hast twa meter ôfstân hâlde. "We hanteren een afstand van 1.95 meter, want de ervaring is dat mensen gaan zitten en dan komen ze dichterbij elkaar." De organisaasje set ek frijwilligers yn om de regels te hanthavenjen.