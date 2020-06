Reekgassen REC Harns hiene gjin negative ynfloed op agraryske produksje

Yn it monitoringsûndersyk wurdt sjoen nei de fersprieding fan ferskate stoffen dy't yn potinsje út de skoarstien fan de ôffalenerzjysintrale komme kinne. It foarkommen fan dy stoffen yn in spesjaal foar it ûndersyk teelde spinaazje en boerekoal tsjinnet as graadmjitter. Dêrneist wurdt gers en kowemolke bemeunstere en wurdt mei kalkpapier in bepaling dien.

Gjin wearden oantroffen

Mei dizze metoaden wurde konsintraasjes fan stoffen as kadmium, kwik, polysyklyske aromatyske koalwetterstoffen (PAK's), dioksinen en fluoriden metten. Foar de gehalten fan dy stoffen binne yn de mjittings gjin wearden fûn dy't sjen litte dat de ôffalenerzjysintrale wat taheakket oan it achtergrûnnivo fan dy stoffen.

Biomonitoringsprogramma

Sûnt de start fan de REC rint der yn opdracht fan LTO Noard in biomonitoringsprogramma útfierd troch Wageningen UR. Ek yn 2020 sil Wageningen UR, yn opdracht fan LTO Noard en Omrin, in biomonitoring útfiere. It definitive ûndersyksrapport is te lêzen op de webside fan Omrin.