Risiko op ynstoarting net út te sluten, seit eigener fersakke pân Nijstêd

De winkels yn de trije pannen, Vodafone, Pearle en Specsavers, bliuwe de kommene wiken ticht en de kâns is oanwêzich dat de winkels ek yn de wiken dêrnei ek sletten bliuwe. Van der Struijs: "Ik kan alleen spreken namens onze huurder. Die had begrip voor de situatie. We zijn aan het onderzoeken of we die op korte termijn een andere locatie in Leeuwarden kunnen aanbieden."

Neffens Achmea is der neat misgien yn it ûnderhâld fan de pannen. "We hebben de veiligheid steeds zo goed mogelijk in ogenschouw genomen en zijn onmiddellijk tot actie overgegaan toen bleek dat het pand niet meer veilig was."