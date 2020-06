PODCAST SC Hearrenfean 100 jier: "Abe wie better as Cruijff"

Ald-ploechgenoat oer Abe

Gilles Veenstra wie doelman by Hearrenfean en makke yn de jierren 50 syn debút foar it earste alvetal yn in stampfol Olympysk Stadion yn Amsterdam. "Ik wie freeslik senuweftich, mar Abe gong dy wedstriid as stopper/spil spyljen yn stee fan op syn favorite posysje fan linksbinnen. By korners joech hy my dan oanwizings fan 'moatst in bytsje nei links en in bytsje nei rjochts'. Dêr hat hy my ôfgryslik mei holpen."